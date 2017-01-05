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    Моуринью: «Люблю «Манчестер Юнайтед» и хочу вернуть клуб на вершину»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что проникся любовью к клубу благодаря болельщикам. Португальский специалист заявил, что намерен вернуть команде былое величие.

    «Люди заставили меня немедленно проникнуться глубокими чувствами к клубу. У меня появилось огромное желание работать для этих людей. Я говорю о типичных болельщиках «МЮ», которые помнят о невероятном прошлом, но понимают реалии настоящего. Они верят в светлое будущее, но знают, что дорога туда будет тяжелой. Они будут поддерживать команду даже в плохие моменты.

    Это заставило меня влюбиться в клуб, это тронуло меня. Я очень счастлив, ведь я люблю «Манчестер Юнайтед». Хочу вернуть команду на прежние позиции», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.01.2017 12:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 января 2017, 16:19

      Сказочник.

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 5 января 2017, 15:52

      Жозе докажи это!

      1
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 5 января 2017, 15:24

      В следующем туре обыграйте Ливерпуль и обойдите арсенал. Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 5 января 2017, 14:36

      Жозе, мы с тобой, как по мне, команда на верном пути :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 5 января 2017, 14:32

      Давай, Жозе! Мы с тобой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 января 2017, 13:17

      Челсам тоже самое говорил?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > neofizer 5 января 2017, 14:31

      Он оттуда не хотел уходить, его уволили.

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 12:41

      В этом году попадет в тройку!!! А в следующем сезоне поборются за трофей! У Маура идет все по на катаной !!!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 января 2017, 12:30

      Удачи!

      2
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