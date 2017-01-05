Моуринью: «Люблю «Манчестер Юнайтед» и хочу вернуть клуб на вершину»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что проникся любовью к клубу благодаря болельщикам. Португальский специалист заявил, что намерен вернуть команде былое величие.

«Люди заставили меня немедленно проникнуться глубокими чувствами к клубу. У меня появилось огромное желание работать для этих людей. Я говорю о типичных болельщиках «МЮ», которые помнят о невероятном прошлом, но понимают реалии настоящего. Они верят в светлое будущее, но знают, что дорога туда будет тяжелой. Они будут поддерживать команду даже в плохие моменты.

Это заставило меня влюбиться в клуб, это тронуло меня. Я очень счастлив, ведь я люблю «Манчестер Юнайтед». Хочу вернуть команду на прежние позиции», – сказал Моуринью.