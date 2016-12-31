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    Директор «Валенсии» заявил, что Пранделли сдался

    Директор «Валенсии» Аниль Мурти высказал мнение об уходе с поста главного тренера команда Чезаре Пранделли. Функционер раскритиковал специалиста, заявив, что тот сдался.

    «24 часа назад я обсуждал с Пранделли возможные зимние трансферы, поэтому я был очень удивлен, что он решил покинуть корабль. Какой человек будет ждать гарантий, что клуб подпишет ему пять человек старше 26 лет в первую неделю трансферного окна? Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти. Он набрал всего шесть очков, ему нет никаких оправданий», – сказал Мурти.

    «Валенсия» на данный момент занимает 17-е место в Примере.

    Источник: Football Espana

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    31.12.2016 14:11
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