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    Дель Боске: «Игроки «Реала» видят в Зидане лидера и идут за ним»

    Экс-главный тренер «Реала» Висенте дель Боске считает, что работа нынешнего наставника «сливочных» Зинедина Зидана остается недооцененной со стороны многих критиков. Специалист отметил, что игроки королевского клуба следуют за французом, словно за лидером.

    «В любое время были и есть люди, не ценящие работу специалистов. Они верят в то, что успехи конкретного тренера зависят лишь от удачи. Сейчас, после беспроигрышной серии и завоеванных трофеев, подобное происходит с Зиданом.

    Мне кажется, игроки видят в нем лидера и идут за ним. Зинедина недооценивают, как когда-то меня, но все же он доказал, что имеет влияние на команду», – сказал Дель Боске.

    Источник: AS

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    31.12.2016 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 31 декабря 2016, 11:57

      Не очень люблю Реал. Но фигура Зидана реально вызывает уважение, как когда-то того же дель Боске, когда он сливочных тренировал. Хотелось бы, чтобы из Зинеддина действительно получился великий тренер.

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      Рейтинг: +794

      JI e x a 31 декабря 2016, 11:03

      Зидан реально красава, я его очень уважаю и переживал за него, потому что первый клуб в тренерской карьере и сразу реал, мог просто не потянуть. Но он красава, тот редкий случай, когда великие игроки становятся великими тренерами

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