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    Швайнштайгер: «В матче против «МЮ» попросил у Гиггза майку и отдал ее брату»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Шванштайгер рассказал о своем хобби коллекционировать игровые майки оппонентов.

    — Собираете ли вы майки тех, против кого играли?

    — Да, с момента начала профессиональной карьеры я начал просить майки у некоторых игроков, а с некоторыми — обмениваться. Храню их дома в специальной коробке.

    — Что собираетесь делать с ними в будущем?

    — Буду показывать детям и брату, который является большим фанатом Райана Гиггза. Когда я играл за «Баварию» против «Юнайтед», в перерыве попросил у него майку для своего брата. Это просто делает людей счастливее. Наверное, это и есть причина моего увлечения.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    31.12.2016 00:44
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