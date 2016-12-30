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    Бартра не в обиде на Луиса Энрике

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, имеющий опыт выступления за «Барселону», признался, что не в обиде на главного тренера каталонцев Луиса Энрике.

    «Я понимаю философию игры «Боруссии» и ее главного тренера Томаса Тухеля. Я счастлив играть в составе этой команды.

    Луис Энрике? Я очень многому научился у него. Я не обижаюсь на него», – сказал Бартра.

    Отметим, Бартра является воспитанником «Барселоны». Защитник находится в клубе с 12 лет. За основную команду дебютировал в 2010 году и провел в ее составе 103 матча.

    Источник: Marca

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    30.12.2016 11:17
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