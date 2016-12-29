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    «Спартак» достиг договоренности с «Миланом» о переходе Луиса Адриано

    Нападающий «Милана» Луис Адриано продолжит карьеру в «Спартаке». Как сообщает источник, московский клуб достиг договоренности с красно-черными о переходе 29-летнего бразильца и уладил последние нюансы. О завершении сделки будет объявлено в ближайшее время, игрок присоединится к новой команде 18 января на первом сборе в ОАЭ.

    Добавим, что с красно-белыми форвард подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата игрока составит более 3 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2016 20:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +73

      Astan4anin-RW 29 декабря 2016, 22:03

      Л.Адриану выбор Карреры? Видимо виднее тренеру, НО ОЧЕНЬ УЖ СОМНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР! Многие со мной обязательно согласятся

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2016, 22:02

      Вроде трансфер статусный, не каждый день к нам в РФПЛ игроки из того же Милана едут, пусть он сейчас и не топ... Посмотрим как себя проявит, если хочет ещё поиграть в футбол, то вполне может принести ощутимую пользу нам, если только о бабле думает, то думаю летом его в команде уже не будет. Посмотрим, надеюсь что он у нас заиграет и составит хорошую конкуренцию Зе Луишу...

      2
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 21:29

      3миллиона будет спартак платить и 2ляма милан?)

      -1
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 29 декабря 2016, 21:27

      Посмотрим может всё хорошо будет)))

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 29 декабря 2016, 21:24

      Да уж не верится мне что он за играет похоже очередной балласт да ещё с такой зарплатой очень буду рад если сильно ошибусь

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 29 декабря 2016, 21:21

      посмотрим.чего он стоит

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 29 декабря 2016, 21:21

      Гениальный трансфер: и с той и с другой стороны и как бы далее ни развивалась эта сага..гениально!!!!)))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 декабря 2016, 21:12

      Уж лучше людоеда бы… будем посмотреть

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 декабря 2016, 21:11

      нормально!! и старый и игровой практики ниху..

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 29 декабря 2016, 20:59

      Уря

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