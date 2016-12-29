«Спартак» достиг договоренности с «Миланом» о переходе Луиса Адриано

Нападающий «Милана» Луис Адриано продолжит карьеру в «Спартаке». Как сообщает источник, московский клуб достиг договоренности с красно-черными о переходе 29-летнего бразильца и уладил последние нюансы. О завершении сделки будет объявлено в ближайшее время, игрок присоединится к новой команде 18 января на первом сборе в ОАЭ.

Добавим, что с красно-белыми форвард подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата игрока составит более 3 миллионов евро.