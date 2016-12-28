Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селюк заявил, что Моуринью ошибочно считает лучшим полузащитником мира не того футболиста

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в современном футболе на данный момент Яя Туре из «Манчестер Сити» является лучшим полузащитником. Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью таковым назвал Поля Погба.

    «Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Riquelme 28 декабря 2016, 19:15

      «Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Ибрагимович — хороший футболист, но лучшим центрфорвардом в мире является Ласина Траоре. Причем даже для самого Златана», – заявил Селюк.
      P.S.- сверху минутка юмора) очень надоел Селюк своими высказываниями, куда не плюнь везде он что-то говорит, при этом ругая всех, критикуя и считая себя и своих футболистов лучшими прям!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 декабря 2016, 18:04

      - Селюк: "я и все, что связано со мной - лучшие!!!"
      - Доктор: " У вас проявление синдрома мудко"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > diadushka 29 декабря 2016, 18:17

      Вялотекущая шизофрения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      emdroof 28 декабря 2016, 17:40

      а как же Глушаков?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 28 декабря 2016, 17:16

      Остроглазый, - зачемь физрука обижаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 28 декабря 2016, 17:03

      Лучший - Иньеста!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 декабря 2016, 16:52

      Мания величия не только у Моуриньо, но и у Селюка... Лучший полузащитник играет в 3 или 6 клубе Англии, сомневаюсь :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 28 декабря 2016, 16:28

      Иньеста и точка.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      Dos_Santos 28 декабря 2016, 15:58

      Знаете эту тему про косарей на пикабу? Так вот это к Селюку относится: "Заткнись! Заткнись!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 28 декабря 2016, 15:35

      А Траоре лучший нап )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 28 декабря 2016, 15:17

      Селюк заявил: "Мауриньо ошибочно считает Богом Иисуса Христа.
      На самом деле Бог - это Я."

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 