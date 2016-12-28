Селюк заявил, что Моуринью ошибочно считает лучшим полузащитником мира не того футболиста

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в современном футболе на данный момент Яя Туре из «Манчестер Сити» является лучшим полузащитником. Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью таковым назвал Поля Погба.

«Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», – заявил Селюк.