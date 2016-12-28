Селюк заявил, что Моуринью ошибочно считает лучшим полузащитником мира не того футболиста

«Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Ибрагимович — хороший футболист, но лучшим центрфорвардом в мире является Ласина Траоре. Причем даже для самого Златана», – заявил Селюк.
P.S.- сверху минутка юмора) очень надоел Селюк своими высказываниями, куда не плюнь везде он что-то говорит, при этом ругая всех, критикуя и считая себя и своих футболистов лучшими прям!
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что в современном футболе на данный момент Яя Туре из «Манчестер Сити» является лучшим полузащитником. Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью таковым назвал Поля Погба.
«Я с большим уважением отношусь к Моуринью и считаю его супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», – заявил Селюк.