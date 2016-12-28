Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года. По словам форварда, 2016 год стал лучшим за всю его карьеру.

    «Индивидуально и коллективно этот год был лучшим для меня. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», впервые завоевал большой титул вместе с Португалией, а также получил «Золотой мяч». Не могу просить большего.

    Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все. Это был удивительный год. Я очень этому рад. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и сборной», – заявил Роналду.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 декабря 2016, 12:15

      Человек играет в "Реал"е уже восьмой сезон!!! Играть в этом клубе,не каждому дано. И как играет?! Выигрывает призы,забивает голы... Зарабатывает деньги,которых мы в жизни не увидим... Занимаеться боготворительностью... А мы сидим в кресле и обсуждаем его задницу:все гей-гей,петух,или что то вроде этого... Не надоело ещё??? Минусуйте...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Marqello 28 декабря 2016, 16:14

      Ты,паскуда,говоришь такое,зная что останешься безнаказанным? За что ненавижу вирт,так за то что такая мразь,как ты,пишет что хочет. Тварь! Будь я лет 20 моложе,нашел бы тебя,козёл! Но я надеюсь,гнида,встретишь ты на жизненном пути кого то,кто заставит тебя кукарекать за свой базар. Прошмандовка ты,знай это. Козёл!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > dinar7777dinar 28 декабря 2016, 18:10

      Отдай маму,жену и сестру мне на час,я докажу тебе,тварь!!! Они будут довольны,обещаю...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Marqello 28 декабря 2016, 18:11

      А ты станешь тройником,если ещё не стала,тварь!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > dzhanavar 29 декабря 2016, 18:50

      НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ..СОБАКИ ВСЕГДА ЛАЯЛИ НА ВОЛКА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Marqello 29 декабря 2016, 23:05

      а ты ниче так, я бы тебе вдул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 28 декабря 2016, 10:14

      Сомневаются только хейтеры, мессидрочеры и завистники, не более.

      Если вкратце по 2016 году только:
      ЛЧ - победа + гол в ворота Ромы признан лучшим в этом турнире.
      ЧЕ - хет-трик в ворота Венгрии, который вытащил сборную в плей-офф, а дальше знаете что было. Если бы из группы не вышли - то и чемпами бы не стали.
      4-й Золотой мяч.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > dinar7777dinar 28 декабря 2016, 13:10

      Супер! Месси уже может пропускать этот год, опять пролетает мимо ЗМ и ЛЧ... да вообще может на пенсию валить - год ГНОМА очень долго ждать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > dinar7777dinar 29 декабря 2016, 11:45

      1. год Петушка - это к Неймару :)
      2. мой Роналду? угомонись. Я болею за Реал - да. мои любимые игроки: Марсело, Навас, Модрич. В детстве кумиром был Рауль. Адекватнее (взрослее) надо быть.
      3. "сколько месси выиграл..." письками меряются в садиках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 28 декабря 2016, 10:12

      молодчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      wobaekat 28 декабря 2016, 09:32

      Индивидуально он сдал, глупо это отрицать. Коллективно - базару ноль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 28 декабря 2016, 09:10

      Гей это ты всем минусы ставишь?...за правду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 декабря 2016, 08:59

      Да, в принципе, он прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 28 декабря 2016, 08:51

      Выиграл все в реале это рамос а не ты.... две последних финал лиги чемпион вам принес рамос и то молчит.... и сборной ты нечем не помог а сами они

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 декабря 2016, 08:25

      От Португалии все ждут другой игры - сильной, а не копию греков. А так молодец, не все великие футболисты добиваются чего то на уровне сборных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 28 декабря 2016, 08:24

      Не поспоришь,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 28 декабря 2016, 07:53

      Реал и Португалия может и запомнилась,а вот ты запомнился только одним ,что ты Гей,так как игры твоей в этом году не было,ни в ЛЧ ни тем более на ЧЕ.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Psih86 28 декабря 2016, 10:10

      эм..в прошлой ЛЧ его гол в ворота Ромы признан лучшим. как минимум этим уже запомнился. На ЧЕ именно хет-трик Роналду с Венграми затащил сборную в плей-офф.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 