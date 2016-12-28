Роналду: «Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все»

Человек играет в "Реал"е уже восьмой сезон!!! Играть в этом клубе,не каждому дано. И как играет?! Выигрывает призы,забивает голы... Зарабатывает деньги,которых мы в жизни не увидим... Занимаеться боготворительностью... А мы сидим в кресле и обсуждаем его задницу:все гей-гей,петух,или что то вроде этого... Не надоело ещё??? Минусуйте...
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года. По словам форварда, 2016 год стал лучшим за всю его карьеру.
«Индивидуально и коллективно этот год был лучшим для меня. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», впервые завоевал большой титул вместе с Португалией, а также получил «Золотой мяч». Не могу просить большего.
Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все. Это был удивительный год. Я очень этому рад. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и сборной», – заявил Роналду.