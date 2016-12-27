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    Кабаева: «Верим в своих спортсменов, даже если они футболисты»

    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о том, как относится к футболу.

    «Очень хорошо отношусь и люблю футбол. Это вообще первый вид спорта, за который я болела. Надо сказать, усердно болела. Мне, наверное, было года три-четыре, когда я впервые оказалась на стадионе. Я смотрела на поле и искала глазами папу. Мне нравилось бывать на футбольных матчах, для меня такие дни были маленьким праздником. Я знала, что мой папа — хороший футболист, я болела за него всей душой — хлопала изо всех сил, когда забивали гол. А когда слышала неодобрение, то искренне переживала и советовала: «А вы сами попробуйте!» В общем, к футболу у меня особое отношение.

    Я в курсе того, что происходило на чемпионате Европы во Франции. Лучше не буду представлять реакцию Ирины Винер, если бы наши спортсменки поступили так же, как Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло. Что касается предстоящего чемпионата мира, то верить в успех должна прежде всего сама команда, сами спортсмены. Мы-то, болельщики, не подведем, мы всегда надеемся на лучшее и всегда верим в своих спортсменов. Даже если они футболисты», — сказала Кабаева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 08:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 декабря 2016, 11:51

      Хех, скатились наши в футболисты до даже футболистов. Не прошли проверку деньгами, превратились в зазнавшихся надменных утырков, а не героев страны.

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 27 декабря 2016, 11:47

      Отец у Алины хороший футболист был..да славные были времена сколько было хороших футболистов..а щас крошки по столу катают..

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 27 декабря 2016, 10:34

      Звучит как приговор)))
      Да конечно любой патриот и за фигурное катание переживает и за синхронное плавание и за прыжки с шестом, главное под пивко))))))))

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 27 декабря 2016, 10:16

      Было у родителей три сына: один умный, второй дурак, а третий футболист )))

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 декабря 2016, 10:05

      Улыбнул заголовок)). Не говори, Алина, даже футболеры заслуживают веры, богатые тоже плачут…

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 декабря 2016, 09:52

      "Мы-то, болельщики, не подведем, мы всегда надеемся на лучшее и всегда верим в своих спортсменов. Даже если они футболисты", — сказала Кабаева.

      No Comment.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > cska-62 27 декабря 2016, 15:11

      С юбилейным!

      1
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 27 декабря 2016, 09:32

      Винер тренером сделать...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 декабря 2016, 09:32

      Блаблаблабла надо верить... За. бало уже верить!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 27 декабря 2016, 10:02

      Вот именно. Не анализировать, не спрашивать, не требовать, а просто как папуасы в идола.
      Вместо того, что бы предполагать, что подумала Виннер, лучше рассказала бы, что об этом сказал Путин.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 27 декабря 2016, 10:19

      Путину не до кривоногих.
      Привет! Ты пошто мне минусы ставишь?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 27 декабря 2016, 10:32

      Не ставил, ошибаешься, а если ставлю, то не обращаю внимание на личности. Ставлю за пост.

      Без Путина у нас солнце не встает и рожь не колоситься, а ты говоришь нет дела до кривоногих. "Нет Путина-нет России-нет сборной". В. Володин.

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 27 декабря 2016, 09:31

      это да- нашим далековато до спорта))

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      Рейтинг: +16

      pnz1 27 декабря 2016, 09:19

      Вот так сказанула!))

      1
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