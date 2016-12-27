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    Фонсека: «Шахтер» завоюет все титулы, которые запланировал»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о том, чего он ожидает от 2017 года. По словам специалиста, он и его команда войдут в новый год в отличном настроении.

    «Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Я переехал в Украину, и здесь все закрутилось по-другому: суперопыт, новые люди, все иначе.

    В новый год я войду с хорошим настроением, так как верю – кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали», – сказал Фонсека.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    27.12.2016 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 29 декабря 2016, 00:42

      Какие титулы ??? У Динамо Киев , смена поколения игроков , молодых много а остальные клубы ели выживают..........А в Европе он ничего не выиграет .

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