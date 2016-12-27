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    Мойес заявил, что болельщики «Манчестер Юнайтед» встретили его очень хорошо

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился мнением о матче 18-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Напомним, специалист возглавлял манкунианцев в 2013 года после ухода Алекса Фергюсона.

    «Даже при счете 0:1 у нас был хороший шанс выжать что-то из этой игры, но мы пропустили ужасный второй гол, а третий «МЮ» забил из положения вне игры. Мы долго держались в игре. Я сказал игрокам, что если мы не пропустим второй мяч, то в конце соперник может занервничать и допустить ошибку. Думаю, у нас есть повод для оптимизма – команда начала исправно набирать очки. Болельщики манкунианцев приняли меня очень хорошо. Большая часть фанатов вела себя замечательно», – сказал Мойес.

    Источник: BBC

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    27.12.2016 00:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      baltica 27 декабря 2016, 11:36

      Встретили хорошо: били не сильно,догоняли не долго...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 декабря 2016, 01:18

      жаль что Боррини дурака такого положил в отведенное время)))

      1
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 27 декабря 2016, 00:51

      Просто им тебя жалко стало)))

      0
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