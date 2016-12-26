Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Советник президента РФС: «Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России»

    Советник президента РФС Александр Мирзоян остался рад тому, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. По его словам, арена на Крестовском острове станет гордостью страны.

    «Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле. Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России», – сказал Мирзоян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 26 декабря 2016, 18:54

      "Зенит-Арена"-позор и памятник российскому казнокрадству, коррупции и отмыванию денег!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      3енит 0ле 0ле 0ла > loboda2012 26 декабря 2016, 22:34

      иди проспись алкашня подзаборная,хавло своё открыло)))бугагагагаа

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 декабря 2016, 18:41

      Как-то всё больше неадекватов собирается на ветке, как тому Тузику кинут тряпку, скажут фас и будут трепать её до изнеможения. Сплошное злорадство, поливание грязью всех подряд, оскорбления на каждом шагу, мерзость......
      Кругом-то посмотрите, распилы и откаты по всей стране,и не только здесь . Чуть-ли не каждый день сообщения - задержали, подозревают и т.д., значит начинает что-то работать в этой стране, будет в конце концов порядок и у нас, только выливанием негатива на наш клуб и город вряд-ли вы добьётесь чего-нибудь толкового, лишь озлобленность будет нарастать .......А впрочем вряд-ли это кого-то волнует, извиняюсь - так крик души, достало........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > dyema 26 декабря 2016, 18:49

      Купился на показуху что ли? Задерживают и подозревают, потомучто пошёл передел сфер влияния и не более, плюс показная активность перед выборами. бабки в стране кончились, сейчас друг друга рвать будут. Вон Евтушенкова задержали, башнефть отписал и всё, свободен. В Питере вашего миллиардера задержали, порт отжали и всё выпустили потихому, а лошары всякие типа третьего зама зама четвертого советника будут срок мотать, да ещё как банда. Ничего в этой стране не поменяется, это никому не надо.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      3енит 0ле 0ле 0ла > Фан666 26 декабря 2016, 22:35

      майданько тупоголовое)))бугагагага

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 3енит 0ле 0ле 0ла 26 декабря 2016, 23:24

      Да это ты оранжист майданутый. Жаждал перехода Хачериди в свой Зенит! Фу противный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 18:41

      Чем тут гордиться то, слишком мало стоит, дешевка какая-то, пожадничали на светящихся сиденьях с подогревом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 декабря 2016, 18:36

      А точно подошло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 декабря 2016, 17:56

      Больше красивых и современных стадионов стране.И пусть весь мир захлебнется в санкциях.Будем надеяться что играть наши команды будут тоже достойно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 17:42

      Гордится говном - тенденция эпохи.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 декабря 2016, 17:25

      Это суть сегодняшней России и очередной позор

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 декабря 2016, 17:15

      Заминка на 8 лет??!! Чтоб тебе зарплату так платили, советник!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 26 декабря 2016, 16:59

      Я бы даже сказал больше....Национальное достояние.....))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 26 декабря 2016, 16:59

      Это суть сегодняшнего государства. Прям один в один.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 