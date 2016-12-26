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    Мхитарян рассчитывает выиграть все турниры в составе «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассчитывает в этом сезоне выиграть все турниры, в которых участвует его команда.

    «Хочу, чтобы этот сезон стал для «Манчестер Юнайтед», игроков и болельщиков лучшим за всю историю. Надеюсь, мы будем бороться за все титулы. В 2017 году мы должны стать обладателями нескольких трофеев, хотя сейчас клуб далеко позади от лидеров.

    Но мы продолжаем бороться. До конца чемпионата еще много туров. Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы завершить сезон как минимум в первой четверке.

    Лига Европы? Наша цель – пройти как можно дальше», – сказал Мхитарян.

    Напомним, что 27-летний игрок сборной Армении прошедшим летом перебрался в английский клуб из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых дважды смог отметиться забитыми голами.

    Источник: Goal.com

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    26.12.2016 11:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 декабря 2016, 17:58

      Чемпионат тяжело будет выиграть, а ЛЕ почему бы и нет?! Там даже близких по уровню команд нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Ash-9993 26 декабря 2016, 14:44

      А почему бы нет..!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 декабря 2016, 14:30

      Ну да...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 декабря 2016, 13:21

      Да да.. А "Лестер" выиграет ЛЧ. И "Челси" с Конте вылетят в Чемпионшип. И Венгеру всегда будет везти с Жеребьевкой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 декабря 2016, 13:17

      В пятерку то попади...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 декабря 2016, 11:36

      Сказочник.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Kulimen 26 декабря 2016, 11:52

      Фантазёр. Суперкубка Англии ему хватит и пятое место в АПЛ)))

      -1
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