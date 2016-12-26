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    В «Монпелье» будут бороться с лишним весом футболистов денежными штрафами

    Главный тренер «Монпелье» Фредерик Антц решил бороться с набранным весом своих футболистов во время зимнего отпуска. Все игроки прошли взвешивание перед уходом на каникулы. После возвращения с каникул пройдет еще одно взвешивание. В случае, если футболист наберет вес, то он вынужден будет заплатить 1 евро за каждый лишний килограмм.

    «Штраф может показаться смешным, но он может и вырасти», – рассказал Антц L’Equipe.

    В текущем сезоне «Монпелье» после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 декабря 2016, 11:25

      Карпин в монпелье переходит?

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