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    Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за неудачный сезон

    Президент «Валенсии» Лай Хун записала видеообращение, в котором принесла извинения всем поклонникам клуба за неудачный сезон. Напомним, после 15 матчей валенсийцы занимают 17-е место в турнирной таблице Примеры.

    «Я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками за неудачный сезон. Мы извлечем урок из своих ошибок и не ограничимся лишь их признанием. Мы продолжим усердно работать в поисках лучших решений, которые сделают клуб сильнее. Я хочу, чтобы следующий год стал для нас успешнее. Также желаю всем, кто любит нашу команду и их семьям счастливого Рождества, крепкого здоровья и счастья в новом году», – сказала Хун.

    Источник: Twitter

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    24.12.2016 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 25 декабря 2016, 11:44

      В обороне дела поправим и в серединку таблицы поднимемся.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 21:50

      Скоро в сегунду.

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