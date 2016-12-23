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    Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в другой клуб

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что готов отпустить полузащитника Моргана Шнейдерлина в другую команду. В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский хавбек провел лишь три матча.

    «Шнейдерлин – профессионал и очень хороший человек. Я мог бы сказать, что Морган не продается, если бы он регулярно играл в моей команде. Но если он не имеет регулярной игровой практики, то я не могу держать его.

    Если «МЮ» получит хорошее предложение, то я готов отпустить его в другой клуб», – заявил Моуринью.

    Источник: Skysports

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    23.12.2016 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      overlom 24 декабря 2016, 02:45

      Возвращайся в Сайнтс, там ты был всем, а тут стал никем

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