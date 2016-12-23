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    Представитель Кучука: «Слышал, что «Анжи» хочет возглавить Анчелотти. Он устал, хочет в Дагестан»

    Руководитель компании, представляющей интересы Леонида Кучука, Александр Толстиков прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист может сменить Павла Врбу на посту главного тренера «Анжи».

    – Появилась информация о том, что Леонид Кучук может возглавить «Анжи». Так ли это на самом деле?

    – По-моему, туда переходит Кононов. А может, Ташуев. А теперь уже и Кучук! Это просто ерунда!

    Я слышал, что туда переходит Анчелотти. Нет, серьезно. Он устал, хочет в Дагестан. Он встретился с Самуэлем Это‘О. Тот ему сказал, что в «Анжи» круто и сейчас Анчелотти рассматривает этот вариант.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      зиргай 24 декабря 2016, 09:15

      Ждем в тренеры Роберта Карлоса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 23 декабря 2016, 16:05

      В Анжи летит Валера Карпин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 декабря 2016, 13:56

      юмор нет

      0
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