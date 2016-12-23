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    ЦСКА хочет заполучить форварда «Эвертона» Ниасса

    Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может вернуться в Россию. Сообщается, что 26-летний форвард попал в сферу интересов ЦСКА.

    Руководство армейского клуба рассматривает возможность аренды сенегальского игрока до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа.

    Напомним, что Ниасс ранее выступал за «Локомотив». Зимой 2016 года он перешел в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист не провел ни одного матча.

    Источник: ТАСС

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    23.12.2016 12:04
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1496

      GM 24 декабря 2016, 15:58

      "Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией."
      Т.е. очередной "одна баба сказала"...
      Кто-то где-то сказал "НИАССилил", кто-то что-то свое услышал, додумал, придумал и понеслось. А лошки уши развесили и давай обсуждать :)

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 24 декабря 2016, 13:39

      И зачем нужен этот игрок. Ни чем не лучше траоре. Своих надо воспитывать. Когда они реально есть у цска.

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 декабря 2016, 06:51

      В Локомотиве ничего не показал, нормально играл только за Кубань

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 24 декабря 2016, 06:45

      Второй Траоре. Лучше своих наигрывайте, Панченко вернуть надо.

      2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 24 декабря 2016, 01:32

      своих надо натаскивать из молодёжки

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 декабря 2016, 00:53

      он же тухлый...........пользы ноль.... на негров таких нет надежды..... с Балканов кончились футболисты типа Олича и Красича??????

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 23 декабря 2016, 19:00

      Ну а что остаётся делать кроме аренды если с баблом туговато.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 23 декабря 2016, 18:34

      очередной Траоре как же кони любят черненьких

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 декабря 2016, 16:03

      Проводником он был неплохим!

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      Рейтинг: +5113

      hunta 23 декабря 2016, 16:03

      Ещё одна "лошара".......

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