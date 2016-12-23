ЦСКА хочет заполучить форварда «Эвертона» Ниасса

"Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией."
Т.е. очередной "одна баба сказала"...
Кто-то где-то сказал "НИАССилил", кто-то что-то свое услышал, додумал, придумал и понеслось. А лошки уши развесили и давай обсуждать :)
Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может вернуться в Россию. Сообщается, что 26-летний форвард попал в сферу интересов ЦСКА.
Руководство армейского клуба рассматривает возможность аренды сенегальского игрока до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа.
Напомним, что Ниасс ранее выступал за «Локомотив». Зимой 2016 года он перешел в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист не провел ни одного матча.