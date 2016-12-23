ЦСКА хочет заполучить форварда «Эвертона» Ниасса

Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может вернуться в Россию. Сообщается, что 26-летний форвард попал в сферу интересов ЦСКА.

Руководство армейского клуба рассматривает возможность аренды сенегальского игрока до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа.

Напомним, что Ниасс ранее выступал за «Локомотив». Зимой 2016 года он перешел в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист не провел ни одного матча.