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    Эбуэ: «При встрече с Елизаветой II сказал, что хочу закончить с футболом и ухаживать за ее собаками»

    Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал, как вместе с партнерами по лондонскому клубу попал на прием к королеве Великобритании Елизавете II.

    «Когда мы попали туда, Тьерри Анри сказал мне: «Эммануэль, это Букингемский дворец, не выдумай тут ничего, пожалуйста». Я ответил: «Никаких проблем». Королева на встрече пожимала всем руки. После этого я заметил ее собаку. Я сказал: «Мэм, мэм». Она повернулась и спросила: «Как вы?».

    «Мэм, все замечательно, но я больше не хочу заниматься футболом, я хочу ухаживать за вашими собаками: выводить их на прогулку, мыть и кормить. Хочу стать нянькой для них», – ответил я. Смеялись все», – сказал Эбуэ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.12.2016 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:13

      ну так он же закончил с футболом..наверняка щас чешит Елизаветку))

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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 декабря 2016, 07:44

      Зато есть, что вспомнить !

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