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    ЦСКА помимо Витиньо ищет еще одного нападающего

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ближайших трансферных целях клуба. Как отметил специалист, команде требуется ярко выраженный центральный нападающий.

    «Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того что к нам возвращается Витиньо, как минимум нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно.

    Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов», – заявил Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2016 17:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 декабря 2016, 00:24

      Нападающий нужен!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 декабря 2016, 22:39

      Посмотрим на повзрослевшего Витиньо. Года три его тут не было. Тогда он лоховатым смотретлся

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 декабря 2016, 21:35

      Чалова заиграли бы.Норм же начал

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 декабря 2016, 21:25

      Думбия подходит под описание - может его ищут ?

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 22 декабря 2016, 20:45

      правильно начинаешь...возвращение Васина и Витиньо решит ряд проблем пусть не все... надо постараться вернуть Ефремова и Караваева...ну и нап..еще один забивной нап...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 декабря 2016, 18:58

      Ещё летом ЦСКА нужно было нормальную замену Мусе подписывать, а так в январе придётся работать))

      0
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      Рейтинг: +631

      Xiko 22 декабря 2016, 18:56

      Своих бы развивали, чем искать кого-то...

      0
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      Рейтинг: +552

      Жентус 22 декабря 2016, 18:52

      "Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам" . У вас уже есть такой) Березуцкий, который красивейший гол в свои ворота забил, спиной к чужим. Вколотил!

      -3
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 22 декабря 2016, 18:42

      Нужна хорошая игра в Лиге Чемпионов, тогда нападающие сами найдутся

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > Дмитрий1515 22 декабря 2016, 18:50

      Тогда скорее наоборот всех нападающих регулярно разбирать будут

      0
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