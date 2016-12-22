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    Тайсон: «На родине я буду играть только за «Интернасьонал»

    Полузащитник «Шахтера» Тайсон все еще надеется вернуться в «Интернасьонал», в составе которого он выступал с 2008 по 2010 год.

    Ранее сообщалось, что футболистом интересуются клубы из Германии, Китая и России.

    «Мой контракт с «Шахтером» рассчитан еще на год. У меня есть возможность подписать предварительное соглашение, если «Шахтер» не захочет отпустить меня зимой. Я откажусь от нового контракта, если меня не отпустят. Бразилия? На родине я буду играть только за «Интернасьонал», – заявил бразилец.

    Источник: Globo

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    22.12.2016 11:11
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