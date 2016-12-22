«Челси» готовит новый контракт для Косты

В «Челси» намерены продлить действующее соглашение с форвардом Диего Костой.

Источник отмечает, что новый контракт предусматривает увеличение недельного оклада 28-летнего испанца до 200 тысяч фунтов.

Для сравнения, сейчас Коста зарабатывает 150 тысяч в неделю. Текущее соглашение рассчитано до 2019 года.

В текущем сезоне Диего Коста забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 17-ти матчах АПЛ.