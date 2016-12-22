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    «Челси» готовит новый контракт для Косты

    В «Челси» намерены продлить действующее соглашение с форвардом Диего Костой.

    Источник отмечает, что новый контракт предусматривает увеличение недельного оклада 28-летнего испанца до 200 тысяч фунтов.

    Для сравнения, сейчас Коста зарабатывает 150 тысяч в неделю. Текущее соглашение рассчитано до 2019 года.

    В текущем сезоне Диего Коста забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 17-ти матчах АПЛ.

    Источник: The Guardian

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    22.12.2016 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 22 декабря 2016, 14:27

      Да надо оставлять Косту, в этом сезоне хорошо заиграл, стал более сдержив и рассудителен. В этом есть конечного заслуга и тренера.

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