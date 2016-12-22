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    УЕФА не отберет матчи ЧЕ-2020 у Санкт-Петербурга

    В УЕФА не намерены лишать Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы-2020. Напомним, что соревнование впервые в истории будет проводиться на территории нескольких стран.

    Слухи о возможном переносе матчей ЧЕ-2020 появились после публикации второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России.

    «У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020», – сообщил источник.

    Источник: Известия

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    22.12.2016 06:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 декабря 2016, 09:33

      Эти гады ещё и не одну часть "доклада" насочиняют...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 декабря 2016, 09:18

      УЕФА в ожидании, а как себя поведет и какие указания им даст заокеанский
      Президент Трамп, как это втихаря делал Обама.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 22 декабря 2016, 09:13

      а зря.питер не достоин

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > лёха72 22 декабря 2016, 09:19

      Ну это ты зря.

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 22 декабря 2016, 07:57

      вот бы забрали

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 декабря 2016, 07:35

      до 2020 ещё далеко. Это у них ПОКА нет планов. но они над ними уже думают.

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB > Rebrova 23 декабря 2016, 12:38

      Возможно, в раздевалках стадиона обнаружат ящик мельдония.. а угловые флажки будут Подозрительно "Подтянуты"

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 декабря 2016, 07:30

      закалебали уже с ихним отбором уже

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 22 декабря 2016, 07:22

      Ричард Макларен еще живой?Пора бы его по тихому убрать..Путин все может!

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