УЕФА не отберет матчи ЧЕ-2020 у Санкт-Петербурга

В УЕФА не намерены лишать Санкт-Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы-2020. Напомним, что соревнование впервые в истории будет проводиться на территории нескольких стран.

Слухи о возможном переносе матчей ЧЕ-2020 появились после публикации второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинговых проблемах в России.

«У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020», – сообщил источник.