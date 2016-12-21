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    Солано: «Уважаю Месси, но зачем перед ним преклоняться?»

    Переводчик в командах Курбана Бердыева Юрий Солано поделился мнением о звезде «Барселоны» Лионеле Месси, с которым ему удалось переговорить после казанского матча «Рубина» в Лиге чемпионов-2009/2010.

    «После казанского матча с «Барселоной», когда сыграли 0:0, Лионеля заставили сдавать допинг-тест. Для УЕФА ведь все равны, Месси – такой же человек, такой же игрок. Это вообще правильная позиция, я безмерно уважаю звезд футбола, но зачем перед ними преклоняться? Они просто люди. Хорошие люди, многого добились, однако это не делает их героями или божествами.

    Месси – нормальный, обычный парень. Мы на допинг-контроле с ним и Ансальди общались. Минут пять разговаривали, у Месси не было никакого пафоса. Наоборот, он говорит Кристиану: «Блин, как же сложно против тебя играть! Достанешь любого, вечно мяч отбираешь...» – рассказал Солано.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 декабря 2016, 09:59

      Преклоняться и не надо,уважения достаточно

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