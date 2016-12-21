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    Сампаоли: «Цель в матче с «Реалом» – победа»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассчитывает укрепить позиции своей команды в турнирной таблице после домашнего матча с «Реалом».

    «Сейчас «Севилья» борется за чемпионский титул. Но я не могу сказать, что будет завтра. Нам предстоит сложный отрезок. Мы отстаем от «Барселоны» на одно очко и нас ждет домашний матч с «Реалом». У нас есть вполне конкретная цель в этой игре», – сказал Сампаоли.

    После 16 туров испанской Примеры «Севилья» занимает третью строчку в таблице. На счету команды Сампаоли 33 очка. «Барселона», располагающаяся на строчку выше – имеет 34 очка. Лидирующий «Реал» набрал 37 очков, причем у «сливочных» есть игра в запасе.

    Источник: Marca

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    21.12.2016 07:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 декабря 2016, 16:48

      да уж постарайтесь, выиграете и нам задачу облегчите ))

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 21 декабря 2016, 13:26

      обыграть Реал очень даже можно

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 декабря 2016, 09:55

      Цель есть-действуйте)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 декабря 2016, 09:17

      только победа!!!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 декабря 2016, 08:55

      да вряд ли у вас это получится....ну если они только на поле не выйдут))

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 декабря 2016, 08:33

      Сейчас самое время побеждать Реал, который путешествует во времени.

      1
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