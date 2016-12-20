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    Джанаев: «Ростов» – лучшая команда в моей карьере»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против ПСВ, а также назвал ростовский клуб – лучшим в своей карьере. Напомним, ранее стало известно, что голкипер отказался от перехода в «Зенит».

    – Перед матчем в Эйндховене чувствовали, что результат может стать вехой в истории клуба?

    – Ощущения можно было сравнить с теми, когда стоишь на краю пропасти. Вариантов два: или улетаешь вниз, или продолжаешь бороться, чтобы устоять. Встреча с голландцами стала для нас матчем года. Все знали, конечно, что положительным результатом впишем новую главу в историю. Но добавляло настроя и понимание, что этот матч – огромный шанс для каждого. Кто знает, когда в следующий раз доведется сыграть в весенней стадии плей-офф? Поэтому да, осознавали, что наступил момент, когда требуется достать из себя все и даже сверх возможного: или сейчас, или никогда. Хотя тяжело сейчас не только нам. Думаю, у многих есть финансовые проблемы, особенно во второй восьмерке. Сколько в последнее время разговоров о долгах!

    – Для вас принципиально продолжать побеждать именно в «Ростове»?

    – Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в Премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, «Ростов» не взять, упорная борьба гарантирована.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.12.2016 21:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11488

      alp 23 января 2017, 20:14

      Ростов подходит Джанаеву, а Джанаев подходит Ростову. И ненадо никуда метаться.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 декабря 2016, 19:27

      Да, РСМ в уходящем 16-ом действительно порадовал (лично меня...), а Джанаев стал Вратарём, с которым "можно в разведку". Удачи и творческих успехов! С ув.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 22 декабря 2016, 13:16

      Джанаев,не Новосельцев..ЗА длинным рублем не погнался,а выбрал футбол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 декабря 2016, 09:17

      представители ЗЕНИТА хотели вести переговоры с РОСТОВОМ о трансфере ДЖАНАЕВА ,ДЖАНАЕВ категорически отказался

      3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 21 декабря 2016, 05:44

      А Джанаев на равне пожалуй что с Плетикосой - лучшие вратари в истории клуба

      8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 декабря 2016, 02:20

      Очень приятная новость, что Джанаев остаётся, а то что это лучшая команда, думаю так думает не один он, многие заиграли именно в Ростове под руководством такого тренера

      8
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      Рейтинг: +18

      alexmc 21 декабря 2016, 00:03

      Мужичищщщщщще!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 20 декабря 2016, 23:08

      Мужик!

      4
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато > Marqello 20 декабря 2016, 23:39

      Тебя колхозное чмо в жoпy вжик.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      M.B. > Marqello 21 декабря 2016, 13:09

      Тварь дебильная!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Marqello 21 декабря 2016, 19:12

      чучундра ,когда ты заткнёшься уже?

      4
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