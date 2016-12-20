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    Шевченко: «Я обязательно буду говорить по-украински»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью «ТСН» о том, как он относится к украинскому языку.

    «Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински. Дам несколько интервью. Читаю на украинском и книги. Люблю читать биографии тренеров.

    Из иностранных языков мне достаточно легко дался итальянский. Я был вынужден быстро научиться. Как раз начались мои отношения с женой, и нам обоим нужно было учить язык», – сказал Шевченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 07:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 21 декабря 2016, 10:46

      Конечно,говорить будет на украинском,а своих подопечных,особенно на тренировках,в раздевалке или с тренерской скамейки во время матчей крыть точно на "вражеском" (как у них там считают) !

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 декабря 2016, 11:34

      О Господи, да расслабьтесь уже

      1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 20 декабря 2016, 10:01

      Если Украины это европа, то чем больше языков, тем лучше, зачем тогда заставлять всех отказываться от русского?
      Человек привык на нем говорить и все его понимают, к чему это лицемерие, или если ты говоришь по русски, ты автоматом агент Кремля?)

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 20 декабря 2016, 09:41

      Сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все...

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