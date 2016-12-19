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    Лунев мог завершить карьеру из-за долгов перед банками

    Вратарь «Уфы» Андрей Лунев вспомнил о периоде своей карьеры, когда он играл за «Сатурн» и «Торпедо».

    «Когда «Торпедо» вышло в первую лигу, то начал получать большие деньги. Для меня большие, а так ничего запредельного. Это немного вскружило голову, начал вести не очень профессиональный образ жизни. В клубы никогда не любил ходить, но злачные заведения посещал.

    Окончательно все осознал, когда остался без команды в конце 2014 года. А определенные поправки для себя сделал, когда перестали ставить в «Торпедо», начали по арендам отдавать.

    Однажды мелькнула мысль: «Пора заканчивать». Тогда начались финансовые проблемы, а мне нужно было помогать семье. Сначала остался без клуба, когда ушел из «Торпедо», потом в «Сатурне» полгода без зарплаты. И вопрос, заканчивать ли с футболом, стал серьезным. Не очень приятно, когда тебе с шести утра до десяти вечера звонят из банка с угрозами штрафа за долги. Обошлось без жести, но пришлось непросто. Сейчас это все позади», – вспоминает Лунев.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Луневу со стороны «Зенита».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2016 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 13:40

      Почему бы не взять? Лодыгин себя уже показал, достаточно!

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 декабря 2016, 12:12

      Ну молодец что осознал все в время

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 19 декабря 2016, 12:12

      По нынешнему сезону шикарно в воротах стоит!

      0
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