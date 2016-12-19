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    «Эвертон» и «Ливерпуль» выявят сильнейшего в дерби

    В понедельник, 19 декабря, матчем «Эвертона» и «Ливерпуля» завершится программа 17-го тура Премьер-лиги. Независимо от турнирного положения команд, ливерпульское дерби является одним из самых ярких в Англии.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль». Начало в 23:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 22:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 20 декабря 2016, 00:07

      всегда было лучшим дерби АПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 декабря 2016, 23:54

      ничья будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 декабря 2016, 23:47

      смотреть такой матч - просто удовольствие, делишиос! Это - футбол, игра настоящая... Который раз убеждаюсь, в сравнении, - наш спорт на корню убит коммерцией, жадностью и тупорыльством. Видно, до конца времён нам суждено клепать дзюбов, кокоринов и паршивлюков...Ничего личного, просто немного завидно....

      0
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      Рейтинг: +29

      Mirex1488 19 декабря 2016, 22:56

      6 лет не проигрывали и сегодня не ударим в грязь лицом) YNWA!

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