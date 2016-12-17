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    Пардью: «Для игроков атаки матч против «Челси» был неимоверно сложным»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Челси» (0:1). Специалист отметил прекрасную игру гостей в обороне.

    «Мы показали в последних двух матчах очень хороший футбол, но ничего не получили. Соперник защищался прекрасно, забил, и мы уже не могли ничего поделать. Очень жаль, потому что до гола у нас были моменты. Мы держали мяч, хорошо играли в пас. Однако для наших игроков атаки этот матч был неимоверно сложным. Мы не добились того, чего заслуживали. «Челси» создает проблемы и не совершает ошибок», – сказал Пардью.

    Источник: BBC

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    17.12.2016 19:46
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