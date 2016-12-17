Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Точно знаю, что «Наполи» предлагали купить Руни»

    Итальянский футбольный агент Винченцо Морабито поделился информацией о том, что летом «Манчестер Юнайтед» пытался избавиться от Уэйна Руни.

    «Я точно знаю, что «Наполи» предлагали купить его и что он не может перейти в другой английский клуб. Это может привести его в Италию или Испанию.

    Повторюсь, его предлагали «Наполи». Идея кажется прекрасной, но не кажется таковой реальность, когда видишь его зарплату в 10 миллионов в год.

    У него определенно плохие отношения с Моуринью, поэтому его будущее – вдалеке от «Юнайтед». Возможно, даже в аренде», – сказал Морабито.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 