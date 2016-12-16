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    Дель Боске назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»

    Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко оценил игру нападающего Криштиану Роналду. По его словам, португальский форвард является лучшим футболистом в истории мадридского клуба.

    «Роналду – лучший игрок в истории «Реала» хотя бы по тому количеству рекордов, которые он установил. Но не стоит недооценивать и других игроков.

    Клубный чемпионат мира? Это очень важный турнир, поскольку с помощью него можно значительно повысить имидж клуба в Азии. В финале против «Касимы» «Реал» будет фаворитом, потому что он лучше», – сказал Дель Боске.

    Источник: AS

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    16.12.2016 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 декабря 2016, 02:57

      В истории «Реала» безсомнений останется навеки!!!

      0
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 16 декабря 2016, 20:25

      Когда лучшим в Реале признают Роналду, в мире плачет один Ди Стефано

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Karpathian 16 декабря 2016, 23:47

      Светлая Память Великому Альфредо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Karpathian 17 декабря 2016, 01:46

      Где-то плачет один Рауль;((

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 16 декабря 2016, 19:22

      А как же Пукшкаш, как же Зидан? Роналду до них не дотягивает Я просто навскидку написал

      1
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > levon_man 16 декабря 2016, 20:23

      Прочти еще раз... это его мнение...у каждого своя

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