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    Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на благотворительность

    Известный английский футболист Рио Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на рождественские подарки нуждающимся детям.

    Источник отмечает, что одна из манчестерских радиостанций организовала благотворительную кампанию «Деньги для детей», а 38-летний Фердинанд принял решение внести щедрое пожертвование от себя и своего ресторана Rosso.

    «Как отец, я не могу допустить, что кто-то из детей останется без подарка рождественским утром. Я рад, что мой ресторан и я сам приняли участие в нем, и теперь многие дети нашего города смогут улыбаться на Рождество», — сказал Фердинанд.

    Источник: Daily Mail

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    16.12.2016 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 16 декабря 2016, 17:05

      Реально красава! Человек давно на пенсии,да и далеко не в первых рядах по зарплате был. Уважуха,слов нет...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 декабря 2016, 14:49

      Огромный респект таким людям!

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 декабря 2016, 14:44

      Красавец!

      1
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      Рейтинг: +32

      oreshko 16 декабря 2016, 14:23

      Пример тем, кто при адекватной возможности не делает подобные вещи.

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