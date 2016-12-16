Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сауль не торопится с оценкой сезона для «Атлетико»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль заявил, что все футболисты команды настроены бороться до последнего тура, чтобы максимально высоко подняться в турнирной таблице.

    «Все игроки «Атлетико» находятся в хорошем состоянии. Мы будем бороться до последнего матча в чемпионате. Как и в предыдущие годы. Все наши футболисты полностью поддерживают Симеоне. А оценку выступлению команды нужно давать после завершения сезона, а не сейчас», – считает Сауль.

    После 15 туров Примеры «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 