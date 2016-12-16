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    Тухель: «Боруссия» способна нанести «Хоффенхайму» первое поражение»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассчитывает нанести первое поражение в Бундеслиге «Хоффенхайму», который в нынешнем сезоне еще не проигрывал.

    «Уверен, что «Боруссия» способна нанести «Хоффенхайму» первое поражение в Бундеслиге. Мы ждем от соперника агрессивную и смелую игру. Именно здесь должны проявиться лучшие качества «Боруссии», – заявил Тухель.

    Матч 15-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Боруссия» состоится в пятницу, 16 декабря, в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2016 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 декабря 2016, 13:09

      Да-да, обязательно побеждайте! В интересах Баварии болеть сегодня за шмелей. Я сегодняшним вечером так же Ваш болельщик!

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