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    Зидан: «В эпизоде с голом Роналду возникла неразбериха из-за видеоповтора»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал использование видеовпотора в матче полуфинала Клубного чемпионата мира против «Америки» (2:0). Один из голов забил Криштиану Роналду, и это мяч был засчитан только после того, как судья изучил повтор на предмет офсайда.

    «Мы должны адаптироваться к тому, что хочет сделать ФИФА. В эпизоде с голом Роналду возникла небольшая неразбериха. Все должно происходить более четко. Но нам придется адаптироваться.

    Усовершенствования полезны футболу. Но все должно быть понятно каждому, а в этот раз было не так», – сказал Зидан.

    Напомним, ранее на КЧМ судья Виктор Кашшаи использовал видеоповтор для назначения пенальти.

    Источник: Goal.com

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    15.12.2016 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      melnicn 16 декабря 2016, 04:18

      калач, а тебе вижу нравится его друг из Катара, так он может его тебе одолжить на пару ночей, ха-хааааааааааааааа

      0
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      ...
      Рейтинг: -130

      калач > melnicn 16 декабря 2016, 09:27

      я имел ввиду что друг-шейх из Катара дал судье денег, после чего он "не заметил" оффсайд. Впрочем ничего нового, судя по жеребьевкам Реала

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 15 декабря 2016, 23:40

      звонок другу в Катар

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