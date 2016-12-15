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    Джанаев: «Никакой обиды на «Спартак» нет. Обижаться – удел девочек»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев признался, что не таит обиды на «Спартак», за который он выступал ранее. По словам вратаря, матчи против красно-белых для него не являются принципиальными.

    – Летом вы сказали фразу: «Когда-нибудь я расскажу, как все было в «Спартаке». Всю правду. Сейчас не вижу в этом смысла». Не пришло время?

    – Пока нет.

    – Это будет ваша правда о Карпине?

    – Почему именно о нем? Вообще, в целом о ситуации.

    – У вас есть обида на «Спартак»?

    – Вообще нет никакой. Совершенно. Никогда ни на кого не обижаюсь, это удел девочек.

    – И матч с красно-белыми…

    – Непринципиален. Такой же, как, например, с «Амкаром».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2016 07:26
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Симбир 15 декабря 2016, 17:43

      Беда Джаная, как и Филимона, что роковой ЛЯП он совершил в ключевой момент, лишив команду золота ЧР ... ( а Филя - выхода на ЕВРО 1998 )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 декабря 2016, 17:23

      Все девочки в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6723

      maior-60 15 декабря 2016, 13:01

      Правильно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 15 декабря 2016, 09:59

      А вот дзюба в зените обижается на Спартак

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 15 декабря 2016, 07:48

      Мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 декабря 2016, 07:36

      А за что ему обижаться? Карпин доверял ему ворота даже тогда когда все уже вокруг просто кричали "уберите этого дырявого из ворот!". Это Спартак должен обижаться на Джанаева за те плюхи которые он пропускал и из-за которых в результате был только вторым

      3
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > oyabun 15 декабря 2016, 14:06

      Ну, ты еще напиши, что только благодаря ему вы уже полтора десятка лет не можете выиграть чемпионат.

      0
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