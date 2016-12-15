Джанаев: «Никакой обиды на «Спартак» нет. Обижаться – удел девочек»

Беда Джаная, как и Филимона, что роковой ЛЯП он совершил в ключевой момент, лишив команду золота ЧР ... ( а Филя - выхода на ЕВРО 1998 )
Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев признался, что не таит обиды на «Спартак», за который он выступал ранее. По словам вратаря, матчи против красно-белых для него не являются принципиальными.
– Летом вы сказали фразу: «Когда-нибудь я расскажу, как все было в «Спартаке». Всю правду. Сейчас не вижу в этом смысла». Не пришло время?
– Пока нет.
– Это будет ваша правда о Карпине?
– Почему именно о нем? Вообще, в целом о ситуации.
– У вас есть обида на «Спартак»?
– Вообще нет никакой. Совершенно. Никогда ни на кого не обижаюсь, это удел девочек.
– И матч с красно-белыми…
– Непринципиален. Такой же, как, например, с «Амкаром».