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    Конте: «Когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 16-го тура АПЛ против «Сандерленда» (1:0).

    «Когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать. У нас такая возможность была, мы ею не воспользовались, и в конце Куртуа сделал хороший сейв. Это хорошо, это важно для будущего, потому что сегодня расплаты не было, но когда есть возможность убивать интригу в матче, надо убивать. Надеюсь, в будущем мы станем в этом лучше.

    Я предпочитаю, чтобы мои игроки не смотрели в таблицу и сфокусировались на следующей игре, которая через три дня. Мы должны отлично подготовиться, что Рождество было хорошим», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    15.12.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 15 декабря 2016, 20:16

      да и закопать к чертовой матери

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 декабря 2016, 14:03

      Удачи Конте!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      egordonbass 15 декабря 2016, 14:00

      Конте как тренер ГЕНИЙ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 15 декабря 2016, 09:18

      а Конте молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 15 декабря 2016, 08:39

      В АПЛ без интриги не получится, любая команда любого может победить

      0
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