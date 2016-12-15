Анчелотти: «Для меня в прошлом сезоне лучшим был Роналду»

Главный тренер «Баварии» Карло Анелотти прокомментировал награждение нападающего «Реала» Криштиану Роналду «Золотым мячом».

«Думаю, Роналду заслужил «Золотой мяч», выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Для меня лучшим игроком в прошлом сезоне был именно он.

Я с ним пока не разговаривал, однако поздравил, передав сообщение через агента. Очень рад за него», – сказал Анчелотти.

Напомним, Анчелотти возглавлял «Реал» в 2013–2015 годах.