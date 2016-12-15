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    Анчелотти: «Для меня в прошлом сезоне лучшим был Роналду»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анелотти прокомментировал награждение нападающего «Реала» Криштиану Роналду «Золотым мячом».

    «Думаю, Роналду заслужил «Золотой мяч», выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Для меня лучшим игроком в прошлом сезоне был именно он.

    Я с ним пока не разговаривал, однако поздравил, передав сообщение через агента. Очень рад за него», – сказал Анчелотти.

    Напомним, Анчелотти возглавлял «Реал» в 2013–2015 годах.

    Источник: Marca

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    15.12.2016 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 19 декабря 2016, 16:11

      жаль что теперь "золотой мяч" определяется только лишь трофеями

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 декабря 2016, 00:51

      При всем уважении,дон Карло,ты тоже ни фига не понимаешь в футболе... Мы тут разбираемся лучше.))) Я имею ввиду подписчиков "Бомбардира"... Есть один перекрашенный.вот он "лучший футболист всех времен и народов"...

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