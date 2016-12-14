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    Глава Олимпийского комитета России надеется, что бойкота ЧМ-2018 не будет

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что чемпионат мира 2018 года не будет бойкотирован, комментируя ситуацию с мировым первенством по бобслею и скелетону.

    «В спорте бойкоты, особенно по политическим причинам, самое ужасное, что может быть. Этими причинами они, скорее всего, и руководствовались. Футбола, надеюсь, это не коснется», – сказал Жуков.

    ЧМ-2017 по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи, однако был перенесен. До решения о переносе несколько стран объявили, что будут бойкотировать соревнования.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2016 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 14 декабря 2016, 20:10

      Да пусть байкотируют, хоть так станем чемпионами

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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 декабря 2016, 19:37

      На сайте Чемпионат.ру появилась интересная, на мой взгляд, статья о том, как, когда и почему футбольный ЧМ у нас, всё-таки, отнимут. Случиться это должно не позже конца осени 2017 года. Будем посмотреть!

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