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    Буффон: «Порту» – хороший жребий, ведь могло быть и хуже»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о сопернике туринцев по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал «Порту».

    «Мы не считаем, что нам повезло, потому что это было бы высокомерием и неуважением к сопернику. Тем не менее жребий хороший, ведь могло быть и хуже. Они выбили «Рому», которая борется с нами за чемпионство, так что это хорошая команда.

    Это растущий клуб с большим опытом и игроками, которые привыкли выступать на определенном уровне.

    Так что мы уважаем португальцев и должны работать, чтобы подтвердить статус фаворитов», – сказал Буффон.

    Напомним, «Порту» прошел «Рому» в квалификации Лиги чемпионов, а на групповом этапе стал вторым в своем квартете, пропустив вперед «Лестер» и опередив «Брюгге» и «Копенгаген»

    Источник: Football Italia

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    14.12.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 декабря 2016, 21:27

      ЮВЕ должен проходить

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