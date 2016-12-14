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    Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал» в 1/8 финала ЛЧ»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и лондонским «Арсеналом», а также высказался о перспективах «канониров» в английской Премьер-лиге.

    «Арсеналу» часто не везет с жеребьевками 1/8 финала Лиги чемпионов. Да, «канониры» пытаются играть в красивый футбол, но против «Баварии» у них нет шансов. «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и все.

    Что касается выступления «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги, то ничего нового и откровенного на этот счет я вам не скажу. «Канониры» не выиграют в этом сезоне чемпионат Англии и займут привычное для себя третье или четвертое место. Каждый раз на протяжении уже 8-10 лет «Арсенал» в концовке Премьер-лиги сдает и набирает мало очков для выигрыша титула. И если тренерский штаб лондонцев не хочет что-то менять в тренировочном процессе команды, то так оно дальше и будет продолжаться», – сказал Канчельскис.

    Источник: Euro-football.ru

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    14.12.2016 12:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 февраля 2017, 21:49

      Это еще бабушка надвое сказала)

      0
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      Рейтинг: +4298

      mutabor0992 15 декабря 2016, 05:11

      Андрейка что "паленки" перепил???Еще 2 месяца до матча всякое может случиться...Да и Бавария сейчас не та...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 декабря 2016, 14:48

      А Бавария то сейчас не блещет

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > filosof sparty 14 декабря 2016, 15:06

      А ей сейчас и не надо блистать! вспомните барселону которая в том году в это время всех рвала, а в апреле вылетела от атлетико и 4 игры без побед в лалиге, а взяла титул только лишь благодаря личным встречам с атлетико, при равенстве очков. так что сейчас это не показатель. весна покажет кто где срал!

      -2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 декабря 2016, 14:07

      Порвёт - не порвёт, но в 1/4 пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 декабря 2016, 13:45

      Мне кажется что у арсенала больше шансов на проход

      2
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