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    «Лестер» и «Челси» худшие команды, защищающие чемпионский титул

    В матче 16-го тура английской Премьер лиги «Лестер» уступил «Борнмуту» 0:1. После этого матча команда Клаудио Раньери имеет на своем счету 16 очков. По подсчетам статистиков, за последние 50 лет лишь одна команда, защищающая чемпионский титул, показала на старте сезона худший результат. Это был «Челси», который в прошлом сезоне набрал 15 очков после 16 матчей.

    Источник: Twitter

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    14.12.2016 10:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 декабря 2016, 21:16

      Кто сказал такую глупость? Просто чем-то нужно жертвовать, если сил и средств маловато! Ростов жертвует чемпионатом, но в еврокубках выглядит достойно!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 декабря 2016, 12:09

      Ясно было что Лестер высокого места не займёт.
      У нас ЦСКА также как-то отыграл. 1970 - 1, а в 1971 - 12. Славная команда была.

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      Рейтинг: +25044

      bset 14 декабря 2016, 11:11

      Жесткий английский чемпионат. Никогда не угадаешь, кто какое место займет в следующем сезоне

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 декабря 2016, 10:36

      зато в лч в отличие от других англичан норм играют)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > овертайм 14 декабря 2016, 10:41

      Да и шансы пройти дальше у них весьма велики...

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > овертайм 14 декабря 2016, 10:59

      Ну объективно говоря группа у Лестера была самая слабая...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > АртурZaСМ 14 декабря 2016, 17:48

      объективно говоря, группа у Лестера была как раз на уровне Лестера, врядли они рассматривались как очевидные участники 1/8

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