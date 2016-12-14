«Лестер» и «Челси» худшие команды, защищающие чемпионский титул

В матче 16-го тура английской Премьер лиги «Лестер» уступил «Борнмуту» 0:1. После этого матча команда Клаудио Раньери имеет на своем счету 16 очков. По подсчетам статистиков, за последние 50 лет лишь одна команда, защищающая чемпионский титул, показала на старте сезона худший результат. Это был «Челси», который в прошлом сезоне набрал 15 очков после 16 матчей.