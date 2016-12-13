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    Билич убежден, что Пайет думает только о «Вест Хэме»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Димитрия Пайета. По словам специалиста, французский футболист думает исключительно о лондонском клубе и не собирается уходить.

    «Я говорил с Пайетом в моем кабинете в понедельник, он думает только о «Вест Хэме». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах. Я не буду обсуждать наши задачи на трансферном рынке. Нам нужно усилить несколько позиций, но у нас и так есть хорошая команда», – сказал Билич Sportsmole.

    В текущем сезоне АПЛ на счету 29-летнего Пайета пять матчей и один забитый гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 13 декабря 2016, 23:21

      Мог бы конечно себя и в более амбициозном клубе попробовать,29 лет всё-таки располагает к серьёзным виткам карьерным.

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