Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Писарев покинет РФС и возглавит один из клубов

13 декабря 2016, 16:51

Старший тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев сообщил, что покинет национальную команду ради работы в клубе. Специалист возглавлял российскую молодежку с 2010 по 2015 год. Отметим, что ранее он никогда не работал главным тренером на клубном уровне.

«Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается. Все-таки, почти семь лет – большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем Мутко, но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю», – сказал Писарев.

Источник: Р-Спорт
Россия (мол) Писарев Николай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
14
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Все новости
Все новости
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
22:45
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
22:24
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
21:56
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
2
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
2
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+