Писарев покинет РФС и возглавит один из клубов

Старший тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев сообщил, что покинет национальную команду ради работы в клубе. Специалист возглавлял российскую молодежку с 2010 по 2015 год. Отметим, что ранее он никогда не работал главным тренером на клубном уровне.

«Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается. Все-таки, почти семь лет – большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем Мутко, но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю», – сказал Писарев.