Венгер верит, что «Арсенал» впервые за семь лет пробьется в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что его команде удастся преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/8 финала турнира лондонцы сыграют с «Баварией».

«Надо забыть, что было в прошлом. Мы все хотим творить и изменять историю. Да, последние шесть лет нам не удавалось пройти дальше первого раунда, но бог создал мир за семь дней, и этот седьмой сезон может стать для нас особенным», – отметил Венгер.