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    Венгер верит, что «Арсенал» впервые за семь лет пробьется в четвертьфинал ЛЧ

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что его команде удастся преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/8 финала турнира лондонцы сыграют с «Баварией».

    «Надо забыть, что было в прошлом. Мы все хотим творить и изменять историю. Да, последние шесть лет нам не удавалось пройти дальше первого раунда, но бог создал мир за семь дней, и этот седьмой сезон может стать для нас особенным», – отметил Венгер.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.12.2016 08:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Ridernik 15 декабря 2016, 19:37

      как бы это не звучало странно но им действительно то повезло что с первого места вышли, попали на Баварию, вышли бы со второго - попали бы на Барселону, Арсенал самый удачливый клуб

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 19:39

      Самая интересная пара.Лишь бы после первой игры Арсеналу не пришлось 3-4 мяча отыгрывать как бывало.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 14 декабря 2016, 00:36

      Откуда такая уверенность? Уж не после проигрыша Баварии Ростову?

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      Рейтинг: +4486

      Snek > Небесная 14 декабря 2016, 23:04

      Бавария ещё и матрасникам проиграли.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 13:25

      Есть стойкое ощущение что Арсен уже очканул... Просто лишний раз пытается себя успокоить... Впервые вышли из группы за 7 лет с первого места, но и тут их поджигал kräftig trahting!))

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 13 декабря 2016, 12:54

      Блин впервые за этих семь лет в этом сезоне мне очень нравиться игра Арсенала... и я предполагал что и них есть шансы дойти до полуфинала, а может и до финала, если... если в 1/8 им не попадутся Барса или Бавария... это просто не фарт((( Но шансы есть, есть возможность пройти Баварию.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 декабря 2016, 12:35

      Мюнхен барахлит, Арсенал на ходу, шансы мизерные, но есть

      -1
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      Рейтинг: +312

      Zly 13 декабря 2016, 09:49

      С тем составом, что есть у команд, только чудо поможет Арсеналу

      1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 13 декабря 2016, 08:27

      Бог почему с маленькой?

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Defensore 13 декабря 2016, 08:59

      Потому что Арсенал не пройдет Баварию :)

      2
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