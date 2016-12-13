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    Шовковский завершит карьеру

    Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский анонсировал завершение 23-летней карьеры в составе столичного клуба.

    «Все имеет свое начало и свой конец. Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета «Динамо». В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!» — приводит слова 41-летнего вратаря официальный сайт клуба.

    В составе киевлян Шовковский 14 раз выигрывал национальное первенство Украины, 11 раз — Кубок, шесть раз — Суперкубок.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    13.12.2016 00:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 28 декабря 2016, 17:28

      Саня молодец, спасибо за всё что ты сделал для Динамо и страны.......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 декабря 2016, 00:20

      лучше поздно, чем никогда

      0
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