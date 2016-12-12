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    Моуринью: «Сент-Этьен» — клуб с историей»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал жеребьвеку плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «манкунианцы» встретятся с французским «Сент-Этьеном».

    «Это качественная команда. Несмотря на долгие годы без трофеев, они остаются клубом с историей и традициями. До переезда в Италию Мишель Платини блестяще выступал в этой команде, которая тогда была лучшей во всей Франции. Поэтому болельщикам есть, что вспомнить. Любопытства к этим матчам добавляет встреча двух братьев, играющих за разные команды», — сказал португалец в интервью MUTV.

    Матчи английского и французского клубов запланированы на 16 и 23 февраля 2017 года. Полузащитник «дьяволов» Поль Погба сыграет против своего брата Флорентина.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2016, 23:57

      Главное что бы МЮ сыграл основным составом и с настроем,тогда будет интересно))

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