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    Веденеев не считает «Зенит» фаворитом в паре с «Андерлехтом» в плей-офф Лиги Европы

    Экс-форвард «Зенита» Сергей Веденеев считает, что петербуржцев не стоит записывать в фавориты в противостоянии с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф турнира, по итогам которой сине-бело-голубым в соперники достался брюссельский клуб.

    «В таких турнирах, как Лига Европы, не бывает слабых соперников. Здесь скорее уместно говорить о делении команд на хорошие и очень хорошие. «Андерлехт» больше все-таки относится ко второй категории. Эта команда является типичным представителем голландского и бельгийского футбола, потому что, не имея в составе как таковых звезд, обладает при этом высоким средним уровнем игроков. Команда эта звезд с неба не хватает, но является очень хорошей.

    Можно ли назвать «Зенит» фаворитом в этой паре? С такой игрой, которую сейчас демонстрируют питерцы, их сложно назвать фаворитами. В этой паре трудно кому-то отдать предпочтение», – сказал Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 18:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 17 декабря 2016, 20:53

      Одни кричат пройдёт,
      Другие орут про срёт,
      Давайте дождёмся когда весна придёт.

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 декабря 2016, 00:01

      соперники достоины друг друга, будем болеть за российский клуб

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 декабря 2016, 22:23

      Фаворит - это тот у кого больше шансов выиграть.
      Это не означает, что фаворит всегда побеждает.
      В современном спорте есть букмекеры, которые довольно неплохо разбираются в шансах, посмотрим какие будут ставки.. Что-то мне подсказывает, что именно Зенит будет фаворитом.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 декабря 2016, 22:09

      Дандолк же победили и Андерлехт одолеют

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Фан666 13 декабря 2016, 00:04

      Ну вы сравнили...)))

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 декабря 2016, 20:21

      не городи, Андерлехт пройдут, а дальше пипец

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 декабря 2016, 18:14

      Надеемся до матча все наладится и будет хорошое усиление

      2
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