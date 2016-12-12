Моуринью выразил поддержку в адрес Феллаини

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал полузащитника Маруана Феллаини, который в сегодняшнем матче с «Тоттенхэмом» (1:0) был освистан собственными болельщиками.

«Понимаю, что они вспоминали ошибку, которую Маруан допустил в игре против «Эвертона». Хочу подчеркнуть, что Феллаини нравится мне и как игрок, и как человек, поэтому у него всегда будет мое доверие и моя защита», – сказал португальский специалист.