Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью выразил поддержку в адрес Феллаини

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал полузащитника Маруана Феллаини, который в сегодняшнем матче с «Тоттенхэмом» (1:0) был освистан собственными болельщиками.

    «Понимаю, что они вспоминали ошибку, которую Маруан допустил в игре против «Эвертона». Хочу подчеркнуть, что Феллаини нравится мне и как игрок, и как человек, поэтому у него всегда будет мое доверие и моя защита», – сказал португальский специалист.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 12 декабря 2016, 16:46

      Он игрок среднего уровня и большого опыта. Держать такого в запасе и иногда выпускать вполне можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 12 декабря 2016, 09:02

      Продавай его!Он еще много матчей запорет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > Baich 12 декабря 2016, 11:10

      или спасет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 